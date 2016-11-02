СБУ обнаружила четыре тайника с оружием в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Старобельском районе Луганской области и Никольском и Волновахском районах Донецкой области виявили четыре тайника. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители изъяли из схронов три противотанковые управляемые ракеты типа "Фагот", три гранатомета, подствольный гранатомет, две гранаты, два выстрела к гранатометам и более двух тысяч патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.