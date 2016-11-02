СБУ виявила чотири схованки зі зброєю в районі АТО

Правоохоронці вилучили зі схронів три протитанкові керовані ракети типу “Фагот”, три гранатомети, підствольний гранатомет, дві гранати, два постріли до гранатометів та понад дві тисячі набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.