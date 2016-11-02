СБУ виявила чотири схованки зі зброєю в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Старобільському районі Луганщини та Нікольському і Волноваському районах Донецької області вияивли чотири схованки. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схронів три протитанкові керовані ракети типу “Фагот”, три гранатомети, підствольний гранатомет, дві гранати, два постріли до гранатометів та понад дві тисячі набоїв різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.