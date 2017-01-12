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СБУ обнаружила тайник боеприпасов в районе проведения АТО

СБУ обнаружила тайник боеприпасов в районе проведения АТО

Киев • УНН

 • 7531 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции в Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, хранилище боеприпасов было обустроено в заброшенном доме в селе Макарово Станично-Луганского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника четырнадцать гранатометов РПГ-22, РПГ-26 и РПГ-18, два заряда для РПГ-7В и тридцать гранат ВОГ-25 для подствольного гранатомета. В тайнике также хранилось двадцать две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пять тротиловых шашек общим весом 1,3 килограмма и более семи тысяч патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

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