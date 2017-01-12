СБУ виявила схованку боєприпасів у районі проведення АТО

Так, сховище боєприпасів було облаштоване у покинутому будинку в селі Макарове у Станично-Луганського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону чотирнадцять гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та РПГ-18, два заряди для РПГ-7В та тридцять гранат ВОГ-25 для підствольного гранатомета. У схованці також зберігалося двадцять дві гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, п’ять тротилових шашок загальною вагою 1,3 кілограма та понад сім тисяч набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.