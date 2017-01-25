СБУ изъяла контрабандных сигарет на миллион гривен

КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители изъяли вблизи линии разграничения сто коробов с нелегальными сигаретами на почти миллион гривен, которые злоумышленники пытались ввезти с временно оккупированных террористами территорий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.