СБУ изъяла контрабандных сигарет на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители изъяли вблизи линии разграничения сто коробов с нелегальными сигаретами на почти миллион гривен, которые злоумышленники пытались ввезти с временно оккупированных террористами территорий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители остановили микроавтобус, который пересек линию разграничения вне пунктов пропуска, в районе города Торецк Донецкой области. При осмотре авто оперативники спецслужбы обнаружили короба с пятьюдесятью тысячами пачек сигарет производства России и т.н. ДНР. Ориентировочная стоимость изъятого груза, который перевозили двое жителей Краматорска, составляет почти один миллион гривен.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.204 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.