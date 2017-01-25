СБУ вилучила контрабандні цигарки на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці вилучили поблизу лінії розмежування сто коробів з нелегальними цигарками вартість майже мільйон гривень, які зловмисники намагалися ввезти з тимчасово окупованих терористами територій. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці зупинили мікроавтобус, який перетнув лінію розмежування поза пунктами пропуску, у районі міста Торецьк на Донеччині. Під час огляду авто оперативники спецслужби виявили короби з п’ятдесятьма тисячами пачок цигарок виробництва Росії та т.зв. ДНР. Орієнтовна вартість вилученого вантажу, який перевозили двоє жителів Краматорська, становить майже один мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.204 КК України.
Тривають оперативно-слідчі дії.