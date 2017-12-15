СБУ изъяла кокаин у иностранного наркокурьера в аэропорту Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сотрудники СБУ изъяли в Одесском международном аэропорту почти двадцать граммов кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, правоохранители изъяли девятнадцать граммов кокаина, скрытого в пакете с картофелем-фри под видом "специй", - говорится в сообщении.
Как отмечается, экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин. В наркокурьера также обнаружено паспорт гражданина другой страны с измененным именем. Сотрудники СБ Украины установили, что задержанный входит в международной наркогруппировки, организаторы которого мелкими партиями доставляют кокаин по заказу клиентов, в том числе из Украины.
Оперативники спецслужбы выяснили, что наркорурьер уже прилетал в нашу страну в конце прошлого года. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов.