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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103185 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103429 просмотра

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СБУ изъяла кокаин у иностранного наркокурьера в аэропорту Одессы

СБУ изъяла кокаин у иностранного наркокурьера в аэропорту Одессы

Киев  •  УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сотрудники СБУ изъяли в Одесском международном аэропорту почти двадцать граммов кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, правоохранители изъяли девятнадцать граммов кокаина, скрытого в пакете с картофелем-фри под видом "специй", - говорится в сообщении.

Как отмечается, экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин. В наркокурьера также обнаружено паспорт гражданина другой страны с измененным именем. Сотрудники СБ Украины установили, что задержанный входит в международной наркогруппировки, организаторы которого мелкими партиями доставляют кокаин по заказу клиентов, в том числе из Украины.

Оперативники спецслужбы выяснили, что наркорурьер уже прилетал в нашу страну в конце прошлого года. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов.

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