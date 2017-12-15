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СБУ вилучила кокаїн у іноземного наркокур'єра в аеропорту Одеси

СБУ вилучила кокаїн у іноземного наркокур'єра в аеропорту Одеси

Київ • УНН

 • 10897 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Співробітники СБУ вилучили в Одеському міжнародному аеропорту майже двадцять грамів кокаїну в іноземного наркокур’єра. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Під час огляду багажу пасажира літака, який прибув в Україну з однієї з країн Близького Сходу, правоохоронці вилучили дев’ятнадцять грамів кокаїну, прихованого у пакунку з картоплею-фрі під виглядом “спецій”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, експрес-дослідження порошку дало позитивну реакцію на кокаїн. У наркокур’єра також виявлено паспорт громадянина іншої країни зі зміненим прізвищем. Співробітники СБ України встановили, що затриманий входить до міжнародного наркоугруповання, організатори якого дрібними партіями доставляють кокаїн на замовлення клієнтів, зокрема з України.

Оперативники спецслужби з’ясували, що наркорур’єр уже прилітав до нашої країни наприкінці минулого року. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (незаконне зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ виявила велику партію наркотику з Європи на півмільйона доларів.

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