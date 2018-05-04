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СБУ разоблачила группировку на переправке украинок для секс-услуг за рубежом

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В Николаевской области пресекли деятельность организованной международной группировки, которая переправляла украинок в страны Европы и Западной Азии для сексуальной эксплуатации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ разоблачила группировку на переправке украинок для секс-услуг за рубежом

Правоохранители установили, что жительница областного центра совместно с сожителем находили девушек, которые находились в сложном материальном положении, и убеждали их заняться секс-бизнесом за рубежом. После успешной "вербовки" женщина посылала анкеты украинок в один из развлекательных центров в Европе. Владельцы заведения обеспечивали прибытие девушек и их "трудоустройство" в клубах европейских и азиатских стран, сообщили в спецслужбе.

"Сейчас задокументировано пять фактов переправки украинок за границу участниками группы. Правоохранители установили, что по прибытии у девушек забирали документы и ограничивали в свободном передвижении. Значительная часть заработанных средств присваивалась злоумышленниками", - отметили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 149 УК сотрудники СБУ задержали организатора противоправного бизнеса по месту жительства во время "контроля" за вылетом в Европу двух украинок средствами электронной связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и их личного транспорта правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, анкетные данные граждан и переписку, подтверждающую переправку девушек за границу для сексуальной эксплуатации, добавили в спецслужбе.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, полиция перекрыла международный канал торговли людьми.

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