СБУ викрила угруповання на переправці українок для секс-послуг за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Миколаївщині припинили діяльність організованого міжнародного угруповання, яке переправляло українок в країни Європи та Західної Азії для сексуальної експлуатації. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що жителька обласного центру спільно із співмешканцем знаходили дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі, і переконували їх зайнятися секс-бізнесом за кордоном. Після успішного "вербування" жінка надсилала анкети українок в один із розважальних центрів у Європі. Власники закладу забезпечували прибуття дівчат та їх "працевлаштування" у клубах європейських та азійських країн, повідомили у спецслужбі.
"Наразі задокументовано п’ять фактів переправлення українок за кордон учасниками групи. Правоохоронці встановили, що після прибуття у дівчат забирали документи та обмежували у вільному пересуванні. Значна частина зароблених коштів привласнювалася зловмисниками", - зазначили у СБУ.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ співробітники СБУ затримали організаторку протиправного бізнесу за місцем проживання під час "контролю" за вильотом до Європи двох українок засобами електронного зв’язку.
Під час обшуків за місцями проживання організаторів та їх особистого транспорту правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, анкетні дані громадян та переписку, яка підтверджує переправлення дівчат за кордон для сексуальної експлуатації, додали у спецслужбі.
Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, поліція перекрила міжнародний канал торгівлі людьми.