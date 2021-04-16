СБУ разоблачила коррупционную схему в Укрзализныце на 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм, организованный должностными лицами регионального филиала “Одесская железная дорога” АО “Укрзализныця”. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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“... организовал сделку один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала „Одесская железная дорога“ АО „Укрзализныця“. Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от „продажи“ этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы”, — говорится в сообщении.
Детали
По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн. Из-за действий должностных лиц объекту критической инфраструктуры нанесены миллионные убытки, точный размер которых устанавливает следствие.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали “на горячем” организаторов сделки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения части ежедневной “выручки”.
В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли:
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- служебную документацию;
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- почти 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов;
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- компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.
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Решается вопрос о сообщение участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Добавим
Бывшей исполняющей обязанности директора филиала “Центра управления промышленностью” ПАО “Укрзализныця” сообщено о подозрении в служебной халатности, которое привело к причинению 495 млн грн убытков от незаконной добычи.