СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці на 1,5 млн гривень

Цитата

“... організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії „Одеська залізниця“ АТ „Укрзалізниця“. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від „продажу“ цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн. Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали “на гарячому” організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини щоденної “виручки”.

У ході обшуків за місцем проживання та в автотранспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили:



службову документацію;



майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів;



комп’ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.



Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо

Колишній виконувачці обов’язків директора філії “Центру управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру в службовій недбалості, яке привело до заподіяння 495 млн грн збитків від незаконного видобутку.