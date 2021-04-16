СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці на 1,5 млн гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм, організований посадовцями регіональної філії "Одеська залізниця“АТ “Укрзалізниця”. За попередніми даними, зловмисники щомісяця привласнювали близько 1,5 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

“... організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії „Одеська залізниця“ АТ „Укрзалізниця“. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від „продажу“ цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн. Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали “на гарячому” організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини щоденної “виручки”.

У ході обшуків за місцем проживання та в автотранспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили:

  • службову документацію;
  • майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів;
  • комп’ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо

Колишній виконувачці обов’язків директора філії “Центру управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру в службовій недбалості, яке привело до заподіяння 495 млн грн збитків від незаконного видобутку.

Українські Національні Новини

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