СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці на 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм, організований посадовцями регіональної філії "Одеська залізниця“АТ “Укрзалізниця”. За попередніми даними, зловмисники щомісяця привласнювали близько 1,5 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
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“... організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії „Одеська залізниця“ АТ „Укрзалізниця“. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від „продажу“ цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн. Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали “на гарячому” організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини щоденної “виручки”.
У ході обшуків за місцем проживання та в автотранспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили:
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- службову документацію;
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- майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів;
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- комп’ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.
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Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Додамо
Колишній виконувачці обов’язків директора філії “Центру управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру в службовій недбалості, яке привело до заподіяння 495 млн грн збитків від незаконного видобутку.