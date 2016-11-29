СБУ разоблачила канал поставки экстази в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канал поставки из-за границы особо опасного психотропного вещества МДМА (экстази) перекрыла в Киеве Служба безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что 21-летняя киевлянка регулярно заказывала через Интернет и получала психотропы из одной из стран Западной Европы.
Правоохранители задержали злоумышленницу в одном из почтовых отделений во время получения очередной бандероли со ста таблетками экстази.
Открыто уголовное производство по факту контрабанды наркотиков. Ведется следствие, решается вопрос о сообщение злоумышленнице о подозрении.