СБУ викрила канал постачання екстазі до України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канал постачання з-за кордону особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (екстазі) перекрила у Києві Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що 21-річна киянка регулярно замовляла через Інтернет та отримувала психотропи з однієї з країн Західної Європи.
Правоохоронці затримали зловмисницю в одному з поштових відділень під час отримання чергової бандеролі зі ста пігулками екстазі.
Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотиків. Триває слідство, вирішується питання стосовно повідомлення зловмисниці про підозру.