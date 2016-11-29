СБУ викрила канал постачання екстазі до України

Співробітники спецслужби встановили, що 21-річна киянка регулярно замовляла через Інтернет та отримувала психотропи з однієї з країн Західної Європи.

Правоохоронці затримали зловмисницю в одному з поштових відділень під час отримання чергової бандеролі зі ста пігулками екстазі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотиків. Триває слідство, вирішується питання стосовно повідомлення зловмисниці про підозру.