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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 83342 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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СБУ викрила канал постачання екстазі до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канал постачання з-за кордону особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (екстазі) перекрила у Києві Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ викрила канал постачання екстазі до України

Співробітники спецслужби встановили, що 21-річна киянка регулярно замовляла через Інтернет та отримувала психотропи з однієї з країн Західної Європи.

Правоохоронці затримали зловмисницю в одному з поштових відділень під час отримання чергової бандеролі зі ста пігулками екстазі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотиків. Триває слідство, вирішується питання стосовно повідомлення зловмисниці про підозру.

 

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