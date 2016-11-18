СБУ разоблачила канал контрабанды сигарет и спирта с территории Приднестровья

Так, правонарушители ввозили контрабанду через одесскую сеть магазинов беспошлинной торговли для уклонения от уплаты таможенных и акцизных платежей. Сигареты и спирт продавались на территории одного из крупнейших рынков Одесского региона.

Правоохранители задержали очередную партию контрабандного груза при выгрузке товара, изъяты 144 короба сигарет (примерно 72 тыс. пачек) на сумму полтора миллиона гривен.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.