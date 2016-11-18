СБУ викрила канал контрабанди цигарок та спирту з території Придністров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Одещині Служба безпеки України викрила канал контрабанди цигарок та спирту з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, правопорушники ввозили контрабанду через одеську мережу магазинів безмитної торгівлі для ухилення від сплати митних та акцизних платежів. Цигарки та спирт продавалися на території одного з найбільших ринків Одеського регіону.
Правоохоронці затримали чергову партію контрабандного вантажу під час вивантаження товару, вилучено 144 коробів цигарок (приблизно 72 тис. пачок) на суму півтора мільйона гривень.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.