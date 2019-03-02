СБУ разоблачила канал контрабанды сигарет в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконное перемещение сигарет иностранного производства на территорию Одесской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники установили, что жители одного из пограничных районов Одесской области наладили контрабандную переправку в регион сигарет иностранного производства для перепродажи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу.
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"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность", - говорится в сообщении.
Организатору контрабандного канала сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе военнослужащих Госпогранслужбы, которые, по данным следствия, причастны к незаконным действиям", - сообщили в СБУ.
Напомним, гражданин Израиля пытался ввезти в Украину гашиш и экстази.