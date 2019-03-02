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СБУ викрила канал контрабанди цигарок на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України заблокували незаконне переміщення цигарок іноземного виробництва на територію Одеської області, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники встановили, що жителі одного з прикордонних районів Одеської області налагодили контрабандне переправлення в регіон цигарок іноземного виробництва для перепродажу. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів контрабандного переміщення "товару" через державний кордон.

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"Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили засоби зв’язку, маршрутні записи, "чорну бухгалтерію" та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Організатору контрабандного каналу повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема військовослужбовців Держприкордонслужби, які, за даними слідства, причетні до незаконних дій", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, громадянин Ізраїлю намагався ввезти до України гашиш та екстазі.

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