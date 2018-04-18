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СБУ разоблачила агентурную сеть "ЛНР", созданную под кураторством российских спецслужб

Киев • УНН

 • 10035 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть "ЛНР", которую создали под кураторством российских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

СБУ разоблачила агентурную сеть "ЛНР", созданную под кураторством российских спецслужб

Так, установлено, что четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого "МГБ ЛНР".

"Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО. По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещения украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сотрудники СБУ в апреле задержали в центре Лисичанска ключевого участника группы при выемке носителя информации со специально оборудованного тайника.

"Правоохранители установили, что злоумышленник был завербован "МГБ ЛНР" примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных гражданах и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории, в частности передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, сделал фотографии зданий СБ Украины, прокуратуры и суда Луганской области. Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Следственное подразделение СБУ открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также оперативники СБУ установили личность куратора сети так называемого "МГБ ЛНР".

"В рамках открытого уголовного производства он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Харьковской области сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

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