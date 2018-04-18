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СБУ викрила агентурну мережу "ЛНР", створену під кураторством російських спецслужб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу "ЛНР", яку створили під кураторством російських спецслужб. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН

СБУ викрила агентурну мережу "ЛНР", створену під кураторством російських спецслужб

Так, встановлено, що четверо мешканців Луганська були завербовані представниками так званого "МГБ ЛНР".

"Громадяни регулярно відвідували підконтрольну українській владі територію для проходження медичних процедур. У разі відмови співпрацювати, терористи погрожували блокувати чоловікам виїзд із ОРЛО. За завданням бойовиків вони мали збирати відомості про розташування блокпостів ЗСУ, переміщення українських військ, фотографувати будівлі правоохоронних відомств, фіксувати номери й марки автомобілів їх співробітників", – зазначено в повідомленні.

Зазначено, що співробітники СБУ у квітні затримали у центрі Лисичанська ключового учасника групи під час виймання носія інформації із спеціально облаштованого тайника.

"Правоохоронці встановили, що зловмисник був завербований "МГБ ЛНР" приблизно два роки тому. Спочатку в окупованому Луганську він збирав для куратора відомості про проукраїнськи налаштованих громадян та підбирав для нього потенційних інформаторів. Потім виконував завдання на контрольованій українською владою території, зокрема передавав кураторам списки військовослужбовців ЗСУ та номери машин співробітників СБУ, зробив світлини будівель СБ України, прокуратури та суду Луганської області. Отримані дані бойовики планували використати при підготовці терористичних актів та замахів на життя українських правоохоронців", – зазначено в повідомленні.

Слідчий підрозділ СБУ відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також оперативники СБУ встановили особу куратора мережі з так званого "МГБ ЛНР".

"У рамках відкритого кримінального провадження його оголошено у розшук", - зазначено в повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області співробітники контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області блокували діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

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