СБУ вызвала на допрос еще одного фигуранта дела Бабченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Служба безопасности Украины вызвала на допрос подозреваемого по делу журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника. Повестку опубликовали в газете центральных органов исполнительной власти "Урядовый курьер", передает УНН.
"Подозреваемый Пивоварник Вячеслав Александрович ... вызывается в 10 ч. 00 мин. 24 июля 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины ... для участия в допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 22018000000000119 по ч. 1 ст. 14 , ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины ", - говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины в рамках дела журналиста Аркадия Бабченко сообщила о подозрении Вячеславу Пивоварнику, который вместе с арестованным Борисом Германом, по версии СБУ, вступили в сговор с представителями спецслужб РФ на совершение в Украине терактов.
Напомним, 29 мая стало известно о совершеннии покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.
В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).
Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.