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СБУ викликала на допит ще одного фігуранта справи Бабченка

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Служба безпеки України викликала на допит підозрюваного у справі журналіста Аркадія Бабченка В'ячеслава Пивоварника. Повістку опублікували у газеті центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр", передає УНН.

"Підозрюваний Пивоварник В’ячеслав Олександрович... викликається о 10 год. 00 хв 24 липня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України... для участі у допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018000000000119 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України", - йдеться у документі.

Раніше Служба безпеки України у межах справи журналіста Аркадія Бабченка повідомила про підозру В’ячеславу Пивоварнику, який разом з арештованим Борисом Германом, за версією СБУ, вступили у змову із представниками спецслужб РФ на вчинення в Україні терактів.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої". Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації по запобіганню вбивства.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

Українські Національні Новини

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