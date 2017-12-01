СБУ возбудила дело из-за карты во Львове с изображением "ДНР/ЛНР"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75810 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65091 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72486 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80173 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117514 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143699 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

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СБУ возбудила дело из-за карты во Львове с изображением "ДНР/ЛНР"

СБУ возбудила дело из-за карты во Львове с изображением "ДНР/ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 13177 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. СБУ во Львовской области открыла уголовное производство по факту демонстрации кадров с изображением на карте Украины "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области, передает УНН.

"Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как "народные республики Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

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Производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Сотрудники СБУ начали следственные действия, в рамках которых будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНН, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил публичное возмущение относительно обозначения на карте Украины непризнанных народных республик и подал заявление в СБУ.

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