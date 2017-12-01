СБУ возбудила дело из-за карты во Львове с изображением "ДНР/ЛНР"

"Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней временно оккупированных территорий государства как "народные республики Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.

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Производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Сотрудники СБУ начали следственные действия, в рамках которых будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНН, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил публичное возмущение относительно обозначения на карте Украины непризнанных народных республик и подал заявление в СБУ.