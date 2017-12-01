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СБУ відкрила справу через карту у Львові із зображенням "ДНР/ЛНР"

СБУ відкрила справу через карту у Львові із зображенням "ДНР/ЛНР"

Київ • УНН

 • 13178 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. СБУ у Львівській області відкрила кримінальне провадження за фактом демонстрації кадрів із зображенням на мапі України "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Львівській області, передає УНН.

“Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави як “народні республіки Донецька та Луганська”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ проведе перевірку щодо карти з “ЛНР” і “ДНР” на форумі у Львові

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Співробітники СБУ розпочали слідчі дії, у рамках яких буде надана правова оцінка події відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНН, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка висловив публічне обурення щодо позначення на карті України невизнаних народних республік і подав заяву до СБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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