СБУ в Херсоне проведет антитеррористические учения
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 октября. УНН. В понедельник, 31 октября, Херсонское областное Управление Службы безопасности Украины проводить антитеррористические учения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
В мероприятии примут участие работники ГУ Национальной полиции области, региональное Управление ГосЧС, Нацгвардия, военные, другие службы и ведомства. Во время учений будут задействованы силы и средства участников мероприятия.
В связи с этим, с 16:00 до 18:00 в районе улиц Гоголя, Преображенской и Ярослава Мудрого будет ограничено движение транспорта (кроме маршрутных такси) и передвижения людей.
Напомним, 28 октября, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области провела плановые антитеррористические учения в Мукачевском и Береговском районах.