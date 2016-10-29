СБУ в Херсоне проведет антитеррористические учения

В мероприятии примут участие работники ГУ Национальной полиции области, региональное Управление ГосЧС, Нацгвардия, военные, другие службы и ведомства. Во время учений будут задействованы силы и средства участников мероприятия.

В связи с этим, с 16:00 до 18:00 в районе улиц Гоголя, Преображенской и Ярослава Мудрого будет ограничено движение транспорта (кроме маршрутных такси) и передвижения людей.

Напомним, 28 октября, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области провела плановые антитеррористические учения в Мукачевском и Береговском районах.