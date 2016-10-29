СБУ в Херсоні проведе антитерористичні навчання
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У понеділок, 31 жовтня, Херсонське обласне Управління Служби безпеки України проводитиме антитерористичні навчання. Про це УНН повідомили у прес-службі міської ради.
У заході братимуть участь працівники ГУ Національної поліції області, регіональне Управління ДСНС, Нацгвардія, військові, інші служби й відомства. Під час навчань будуть задіяні сили і засоби учасників заходу.
У зв’язку з цим, з 16:00 до 18:00 в районі вулиць Гоголя, Преображенської та Ярослава Мудрого буде обмежено рух транспорту (окрім маршрутних таксі) та пересування людей.
Нагадаємо, 28 жовтня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Закарпатській області провела планові антитерористичні навчання у Мукачівському та Берегівському районах.