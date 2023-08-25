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СБУ: учительница "сливала" рашистам геолокации ВСУ, ведущих контрнаступление под Бахмутом

СБУ: учительница "сливала" рашистам геолокации ВСУ, ведущих контрнаступление под Бахмутом

Киев • УНН

 • 655718 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. СБУ задержала российского агента в Донецкой области, которая передавала рашистам данные о местах пребывания Сил обороны в Донецкой области. Теперь ей грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию спецслужбы.

Детали

По данным следствия, злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на главное управление генштаба вс рф (известного как гру). По указанию российской военной разведки она, как сообщается, собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников, отметили в СБУ.

Как указали в спецслужбе, полученные сведения коллаборантка дистанционно передавала в российский гру через «связного» с временно оккупированной части Луганской области. Им оказался близкий знакомый фигурантки, который сейчас находится в рядах так называемого «мнс лнр». Именно через него российская спецслужба осуществила вербовку учительницы.

По имеющимся данным, развединформация нужна была оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе. Агент передавала через мессенджер фото с привязкой к местности и электронными координатами. Для конспирации она подписала «связного» женским именем.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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