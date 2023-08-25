СБУ: учителька "зливала" рашистам геолокації ЗСУ, що ведуть контрнаступ під Бахмутом

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За даними слідства, зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф (відомого як гру). За вказівкою російської воєнної розвідки вона, як повідомляється, збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників, зазначили у СБУ.

Як вказали у спецслужбі, отримані відомості колаборантка дистанційно передавала до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах так званого «мнс лнр». Саме через нього російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні. Агентка передавала через месенджер фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала «зв’язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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