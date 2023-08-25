СБУ: учителька "зливала" рашистам геолокації ЗСУ, що ведуть контрнаступ під Бахмутом

ukru
29 березня, 17:57 • 272680 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363361 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301976 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337037 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301986 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220524 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205187 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164711 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535839 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175515 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 84010 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51403 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50753 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53975 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56988 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393016 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535839 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569303 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566332 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205296 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363363 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175317 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166212 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137109 перегляди
Актуальне
СБУ: учителька "зливала" рашистам геолокації ЗСУ, що ведуть контрнаступ під Бахмутом

СБУ: учителька "зливала" рашистам геолокації ЗСУ, що ведуть контрнаступ під Бахмутом

Київ • УНН

 • 655720 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. СБУ затримала росіську агентку на Донеччині, яка передавала рашистам дані про місця перебування Сил оборони на Донеччині. Тепер їй загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію спецслужби.

Деталі

За даними слідства, зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф (відомого як гру). За вказівкою російської воєнної розвідки вона, як повідомляється, збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників, зазначили у СБУ.

Як вказали у спецслужбі, отримані відомості колаборантка дистанційно передавала до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах так званого «мнс лнр». Саме через нього російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні. Агентка передавала через месенджер фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала «зв’язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допомагав у підготовці обстрілів київських ТЕЦ - СБУ затримала поплічника ворожої розвідки

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,808.04