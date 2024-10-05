СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах: что нужно знать

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия. Действия правоохранителей будут охватывать весь город, передает УНН со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Мероприятия по безопасности происходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

Кроме того осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В СБУ призвали граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.