СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Сумах: що треба знати
Київ • УНН
СБУ разом з іншими правоохоронними органами проводить безпекові заходи на території Сум. Мета - запобігання загрозам та підвищення безпеки громадян в умовах російської агресії.
Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто, передає УНН із посиланням на СБУ.
За даними СБУ, мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Крім того здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
У СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.