СБУ провела профилактические беседы с организаторами антиукраинских акций на Крещение в Кропивницком

"Осторожно - фейк! Вчера в сети Интернет снова появились мотивы "русского мира". Странную рассылку "Прощание славянки" увидели украинцы якобы от жителей Кропивницкого, которые праздновали Крещение у Источника Св.Даниила. Выглядело так, будто люди радостно делятся ностальгической мелодией друг с другом. Однако Служба безопасности Украины оперативно установила источник неожиданной массовой любви к российским "напевам". Любовь оказалась искусственной, а пророссийский флешмоб - фейковый. Мы установили и организаторов этих антиукраинских акций, и послушных исполнителей. С этими лицами уже проведены профилактические беседы. Мы не против разных песен, но знаем точно - и в Кропивницком, и по всей Украине, сегодня люди заказывают другую музыку...", - написала Е.Гитлянская.

Напомним, во время крещенских купаний в Кропивницком неизвестные включили марш "Прощание славянки". На своем официальном сайте пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ МП обнародовала заявление относительно информации о проведении праздника Крещения на источнике святого Даниила в Кропивницком.