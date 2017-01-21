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СБУ провела профілактичні бесіди із організаторами антиукраїнських акцій на Водохреща в Кропивницькому

СБУ провела профілактичні бесіди із організаторами антиукраїнських акцій на Водохреща в Кропивницькому

Київ • УНН

 • 9112 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Дивну розсилку “Прощання слов’янки” побачили українці начебто від мешканців Кропивницького, які святкували Водохреща біля Джерела Св.Даниїла. СБУ провела профілактичні бесіди Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

“Обережно — фейк! Вчора у мережі Інтернет знову з’явились мотиви „руського міру“. Дивну розсилку „Прощання слов’янки“ побачили українці начебто від мешканців Кропивницького, які святкували Водохреща біля Джерела Св.Даниїла. Виглядало так, ніби люди радісно діляться ностальгійною мелодією одне з одним. Однак Служба безпеки України оперативно встановила джерело несподіваної масової любові до російських „напєвов“. Любов виявилася штучною, а проросійські флешмоби — фейковими. Ми встановили і організаторів цих антиукраїнських акцій, і слухняних виконавців. З цими особами уже проведено профілактичні бесіди. Ми не проти різних пісень, але знаємо точно — і у Кропивницькому, і по усій Україні, сьогодні люди замовляють іншу музику...”, — написала О.Гітлянська.

Нагадаємо, під час водохресних купань у Кропивницькому невідомі увімкнули марш “Прощання слов’янки”. На своєму офіційному сайті прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ МП оприлюднила заяву стосовно інформації про проведення свята Водохреща на джерелі святого Даниїла у Кропивницькому.

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