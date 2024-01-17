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СБУ провела обыски во Львовской ОВА: что известно

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 14:09  •  10376 просмотра

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски во Львовской ОВА в связи с возможной противоправной деятельностью поставщика средств защиты.

Сотрудники СБУ провели обыски во Львовской ОВА в рамках уголовного производства относительно возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты, передает УНН со ссылкой на Львовскую ОВА.

15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники УСБУ во Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства относительно возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты 

- говорится в сообщении.

По данным Львовской ОВА, с целью пополнения регионального резерва материальными ресурсами департамент провел закупки необходимых средств защиты.

"Департамент способствует следствию и предоставляет все документы для всестороннего, полного и объективного расследования", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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