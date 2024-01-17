СБУ провела обшуки у Львівській ОВА: що відомо

Співробітники СБУ провели обшуки у Львівській ОВА у межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту, передає УНН із посиланням на Львівську ОВА.

15 січня у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації працівники УСБУ у Львівській області проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту - йдеться у повідомленні.

За даними Львівської ОВА, з метою поповнення регіонального резерву матеріальними ресурсами департамент провів закупівлі необхідних засобів захисту.

"Департамент сприяє слідству і надає всі документи для всебічного, повного та об’єктивного розслідування", - зазначено у повідомленні.