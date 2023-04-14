СБУ просит украинцев не ходить на массовые собрания перед Пасхой: рф может попытаться использовать религиозную тематику

Цитата

«Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого рф пытается применять различные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать рф хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС: удары рф в Пасху не исключаются, стоит избегать скоплений людей

«В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас», - отмечается в сообщении.

Поэтому Служба безопасности призывает граждан накануне праздников:

• ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

• не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

• соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

• не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

• без надобности не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

• сообщать правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Пасху по Украине будет дежурить около 20 тысяч правоохранителей