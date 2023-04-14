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СБУ просить українців не ходити на масові зібрання перед Великодня: рф може спробувати використати релігійну тематику

СБУ просить українців не ходити на масові зібрання перед Великодня: рф може спробувати використати релігійну тематику

Київ • УНН

 • 753838 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня, адже ворог не полишає спроб влаштувати провокації. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву СБУ.

Цитата

«Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати рф бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

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«У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас», - зазначається в повідомленні.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні свят:

• обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;
• не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
• дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
• не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;
• без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;
• повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

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