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СБУ о задержанных наркоторговцах: некоторые не имеют пальцев на руках

Киев • УНН

 • 20435 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Преступная группировка, сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры, была создана в РФ и имела очень строгую дисциплину. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина, передает корреспондент УНН.

СБУ о задержанных наркоторговцах: некоторые не имеют пальцев на руках

"Об организации: она когда-то называлась "Химпром", была создана гражданином Российской Федерации на территории РФ", - сказал представитель СБУ.

По его словам, после того, как в 2017 году в России проводились задержания таких участников этой группировки, ее главари выехали за пределы РФ, реорганизовались и начали свою незаконную деятельность на территории Украины.

"Для того, чтобы вы понимали, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные участники организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках. Каким образом это происходило: за любое нарушение установленных правил конспирации поведения, несанкционированные контакты или использования мобильных телефонов, собственных, на рабочих местах, приезжали специально обученные люди и просто обрубывали пальцы на руках", - сказал он.

Он отметил, что в противоправной деятельности группировки участвовало около тысячи человек.

Напомним, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность преступной группировки, которая сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры. В рамках следственных действий правоохранителями с утра четверга было проведено около 80 обысков и изъято имущества и средств на сумму около 5 млн долл. США.

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