СБУ про затриманих наркоторговців: деякі не мають пальців на руках

КИЇВ. 21 березня. УНН. Злочинне угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери, було створене в РФ і мало дуже сувору дисципліну. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.