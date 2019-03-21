СБУ про затриманих наркоторговців: деякі не мають пальців на руках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Злочинне угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери, було створене в РФ і мало дуже сувору дисципліну. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина, передає кореспондент УНН.
“Щодо організації: вона колись називалась „Хімпром“, була створена громадянином Російської Федерації на території РФ”, — сказав представник СБУ.
За його словами, після того, як в 2017 році в Росії проводились затримання таких учасників цього угрупування, її ватажки виїхали за межі РФ, реорганізувались та почали свою незаконну діяльність на території України.
“Для того, щоб ви розуміли, яка була дисципліна в цій організації, розкажу наступне: окремі учасники організації на сьогоднішній день не мають пальців на руках. Яким чином це відбувалось: за будь-яке порушення встановлених правил конспірації поведінки, несанкціоновані контакти чи використання мобільних телефонів, власних, на робочих місцях, приїжджали спеціально навчені люди і просто обрубували пальці на руках”, — сказав він.
Він зазначив, що у протиправній діяльності угрупування брало участь близько тисячі осіб.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. У межах слідчих дій правоохоронцями з ранку четверга було проведено близько 80 обшуків та вилучено майна та коштів на суму близько 5 млн дол. США.