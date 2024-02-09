СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Как сообщил собеседник УНН, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста во время возвращения имущества Лавры государству.

Дополнение

В мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что задержала одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской Лавре.

Фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны.