СБУ прийшла з обшуками у Києво-Печерську Лавру - джерело
Київ • УНН
СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі.
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Як повідомив співрозмовник УНН, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.
Доповнення
У травні 2023 року Служба безпеки України повідомила, що затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській Лаврі. Фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.