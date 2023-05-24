СБУ затримала організатора прокремлівських провокацій у Лаврі

Цитата

"Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні "акції протесту". Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України", - повідомили в СБУ.

"За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року", - вказали у спецслужбі.

Деталі

За даними СБУ, тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Після повномасштабного вторгнення він, зазначили в СБУ, публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф і виправдовував захоплення українських територій.

У нього провели обшуки. Зокрема, вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року, і це стосується усіх приміщень, які орендувала УПЦ МП в Лаврі.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

Огляд приміщень Комісією час від часу супроводжвалося штовханиною та перешкоджанням роботі Комісії за участю невідомих осіб.