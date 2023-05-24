СБУ задержала организатора прокремлевских провокаций в Лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской Лавре, пишет УНН.
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"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы кремля и организовывал заказные "акции протеста". Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины", - сообщили в СБУ.
"По данным следствия, он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года", - указали в спецслужбе.
Детали
По данным СБУ, тогда фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны.
Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.
После полномасштабного вторжения он, отметили в СБУ, публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства рф и оправдывал захват украинских территорий.
У него провели обыски. В частности, изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
По представлению СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, которые арендовала УПЦ МП в Лавре.
30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.
Комиссия МКИП начала работу в Лавре лишь 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.
Осмотр помещений Комиссией время от времени сопровождался толкотней и препятствованием работе Комиссии с участием неизвестных лиц.