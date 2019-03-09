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СБУ предупредила заказное убийство фермера в Херсонской области

СБУ предупредила заказное убийство фермера в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 16340 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсона, задержав организатора преступления. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

По данным ведомства, ранее СБУ стало известно, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в уголовной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить.

Во время операции, сотрудники СБУ имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части вознаграждения в размере сорока тысяч долларов.

Правоохранители открыли уголовное производство и установили всех участников организованной группировки.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, житель элитного села в Киевской области Козин, столичный бизнесмен Сергей Скрипка предстанет перед судом за заказ убийства общественного активиста, председателя сельсовета Лящивки Чернобаевского района Черкасской области, а также ее мужа с целью запугать жителей всего села.

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