СБУ попередила замовне вбивство фермера на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонщини, затримавши організатора злочину. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
За даними відомства, раніше СБУ стало відомо, що один із членів організованого угруповання із Запоріжжя підшукував виконавців замовного вбивства у кримінальному середовищі Кіровоградщини. Організатор збирався викрасти херсонського фермера для вимагання майже ста тисяч доларів США. Після отримання всієї суми, підприємця планувалось вбити.
Під час операції, співробітники СБУ імітували викрадення підприємця. Правоохоронці затримали замовника та виконавця злочину після передачі частини винагороди в розмірі сорока тисяч доларів.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановили всіх учасників організованого угруповання.
Затриманому замовнику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання) та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, житель елітного села у Київській області Козин, столичний бізнесмен Сергій Скрипка постане перед судом за замовлення вбивства громадського активіста, голови сільради Лящівки Чорнобаївського району Черкаської області, а також її чоловіка з метою залякати жителів усього села.