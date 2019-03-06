Бізнесмен з Києва піде під суд за підготовку теракту на Черкащині

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Житель елітного села у Київській області Козин, столичний бізнесмен Сергій Скрипка постане перед судом за замовлення вбивства громадського активіста, голови сільради Лящівки Чорнобаївського району Черкаської області, а також її чоловіка з метою залякати жителів усього села. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, передає УНН.

За даними ГПУ, Головне слідче управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури ГПУ сьогодні завершило досудове розслідування за підозрою Скрипки у вчиненні готування до терористичного акту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України. Після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За даними слідства, обвинувачений тероризував жителів усього села Лящівки, звідки сам родом і де володів численними земельними паями, з метою змусити їх працювати на його підприємстві за низьку зарплату. На всіх, хто висловлював обурення і вдавався до опору, він чинив тиск – обмежуючи у праві їхніх дітей відвідувати місцевий дитсадок, обрізаючи водогін, погрожуючи.

Убивства активіста і голови сільради, за версією слідства, він замовив, керуючись бажанням залякати жителів населеного пункту. Утім, потенційний кілер повідомив про плани Скрипки СБУ, у результаті чого, після інсценування вбивства, бізнесмена затримали.

Це відбулось ще 23 червня 2018 року. За рішенням суду, йому був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався теракт. Внаслідок вибуху загинули чотири людини. За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.

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