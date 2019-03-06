Бізнесмен з Києва піде під суд за підготовку теракту на Черкащині

За даними ГПУ, Головне слідче управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури ГПУ сьогодні завершило досудове розслідування за підозрою Скрипки у вчиненні готування до терористичного акту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України. Після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За даними слідства, обвинувачений тероризував жителів усього села Лящівки, звідки сам родом і де володів численними земельними паями, з метою змусити їх працювати на його підприємстві за низьку зарплату. На всіх, хто висловлював обурення і вдавався до опору, він чинив тиск – обмежуючи у праві їхніх дітей відвідувати місцевий дитсадок, обрізаючи водогін, погрожуючи.

Убивства активіста і голови сільради, за версією слідства, він замовив, керуючись бажанням залякати жителів населеного пункту. Утім, потенційний кілер повідомив про плани Скрипки СБУ, у результаті чого, після інсценування вбивства, бізнесмена затримали.

Це відбулось ще 23 червня 2018 року. За рішенням суду, йому був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, біля Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався теракт. Внаслідок вибуху загинули чотири людини. За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.