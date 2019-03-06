Бизнесмен из Киева пойдет под суд за подготовку теракта в Черкасской области

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Житель элитного села в Киевской области Козин, столичный бизнесмен Сергей Скрипка предстанет перед судом за заказ убийства общественного активиста, председателя сельсовета Лящивки Чернобаевского района Черкасской области, а также ее мужа с целью запугать жителей всего села. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает УНН.

По данным ГПУ, Главное следственное управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры ГПУ сегодня завершило досудебное расследование по подозрению Скрипки в совершении приготовления к террористическому акту, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По данным следствия, обвиняемый терроризировал жителей всего села Лящивки, откуда сам родом и где владел многочисленными земельными паями, с целью заставить их работать на его предприятии за низкую зарплату. На всех, кто выражал возмущение и прибегал к сопротивлению, он оказывал давление - ограничивая в праве их детей посещать местный детсад, обрезая водопровод, угрожая.

Убийства активиста и председателя сельсовета, по версии следствия, он заказал, руководствуясь желанием запугать жителей населенного пункта. Впрочем, потенциальный киллер сообщил о планах Скрипки СБУ, в результате чего, после инсценировки убийства, бизнесмена задержали.

Это произошло еще 23 июня 2018 года. По решению суда, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва погибли четыре человека. По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцького. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершение теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.

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