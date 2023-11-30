СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото
Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской Успенской лавре в рамках уголовного расследования относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.
Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский
Зеленский считает, что ментально вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым, из-за его 10-летней линии соприкосновения и продолжающегося конфликта. Он подчеркнул сложность изменения менталитета оккупированных народов.
Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину
В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.
рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка
россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.
Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами
Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы.
В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения
В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.
россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, повредив жилые здания и автомобиль, сообщений о жертвах пока нет.
СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника
Служба безопасности Украины взорвала Северомуйский тоннель в бурятии, нарушив ключевой маршрут поставок российских военных из Китая. Операция, которая не была официально подтверждена, привела к ущербу, который в настоящее время оценивается российскими властями.
"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму
Движение "АТЕШ" сообщило о движении грузовиков со средствами защиты "зубы дракона" в направлении Евпатории в оккупированном Крыму, сигнализируя о подготовке рф отражать приход Сил обороны.
В результате падения обломков вражеской ракеты в Кривом Роге поврежден дом, пострадавших нет - Вилкул
Осколки вражеской ракеты повредили жилой дом в Кривом Роге во время воздушной тревоги, но никто не пострадал, сообщает Александр Вилкул.