СБУ перехватила российский документ, отрицающий удар украинских БПЛА по автобусу с гражданами беларуси

Служба безопасности Украины перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". Соответствующий документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий СБУ. В сводке отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БПЛА.

В частности, в перехваченной справке сообщается, что:

так называемый «РС ОШ ЕНЦ» (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента;

наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил также дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево;

кроме этого, дежурный 32-й дивизии оккупационных войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в соответствующее время.

Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб.

Обращаем внимание, что ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в СБУ подчеркнули, что Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и работают исключительно по законным военным целям.

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