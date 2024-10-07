СБУ открыла дело против режиссера фильма «Русские на войне» Трофимовой

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по делу режиссера фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Детали

Ранее Юрчишин лично написал обращение в СБУ.

По его словам, режиссер, которая сейчас живет в Канаде, сняла свой фильм за средства канадских налогоплательщиков. Нардеп подчеркнул, что парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы.

Хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой. Сегодня узнал, что по моему обращению Служба безопасности начала досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии) - заявил Юрчишин.



Напомним,

Минкульт Украины внесло Анастасию Трофимову в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности. В Минкульте также объяснили, что ее фильм «русские на войне» распространяет российскую пропаганду и демонстрирует «неприемлемую нейтральность» относительно войны России против Украины.