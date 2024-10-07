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СБУ відкрила справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофимової

СБУ відкрила справу проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофимової

Київ • УНН

 • 17470 перегляди

СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Анастасії Трофимової за виправдовування російської агресії. Режисерка зняла фільм "Росіяни на війні" за кошти канадських платників податків, що викликало критику.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофимової. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН

Деталі

Раніше Юрчишин особисто написав звернення до СБУ.

За його словами, режисерка, яка зараз живе в Канаді, зняла свій фільм за кошти канадських платників податків. Нардеп підкреслив, що парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми. 

Хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової.  Сьогодні дізнався, що за моїм зверненням Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії)

 - заявив Юрчишин. 

Нагадаємо

Мінкульт України внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. У Мінкульті також пояснили, що її фільм "росіяни на війні" поширює російську пропаганду та демонструє "неприйнятну нейтральність" щодо війни росії проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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